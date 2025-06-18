إيران: سنعرض اعترافات طيارين مقاتلات F-35 التي اسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن التلفزيون الإيراني سيبث قريبا اعترافات طياري "إف 35" الإسرائيليين الذين تم أسرهم بعد أن أسقطت طائراتهم الحربية بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية، حيث صرّح المحافظ الخاص لورامين حسين عباسي عن "تدمير طائرة معادية حول المدينة في جنوب شرق طهران"، مشيرا إلى أن "الفرق الأمنية والعسكرية تجري تحقيقا في التفاصيل".

كما أوضحت مصادر مطلعة بأن طياري مقاتلات إف-35 الإسرائيلية التي أسقطت سيدلون باعترافاتهم في برنامج خاص قريبا، وسيظهر أحد هؤلاء الطيارين على التلفزيون الوطني لكشف تفاصيل العملية.

وكانت وكالة تسنيم قد ذكرت يوم 13 يونيو الحالي أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، وتم أسر إحدى الطيارين وهي امرأة.