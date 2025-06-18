الصفحة الدولية

إيران: سنعرض اعترافات طيارين مقاتلات F-35 التي اسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية


 

 

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن التلفزيون الإيراني سيبث قريبا اعترافات طياري "إف 35" الإسرائيليين الذين تم أسرهم بعد أن أسقطت طائراتهم الحربية بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية، حيث صرّح المحافظ الخاص لورامين حسين عباسي عن "تدمير طائرة معادية حول المدينة في جنوب شرق طهران"، مشيرا إلى أن "الفرق الأمنية والعسكرية تجري تحقيقا في التفاصيل".

كما أوضحت مصادر مطلعة بأن طياري مقاتلات إف-35 الإسرائيلية التي أسقطت سيدلون باعترافاتهم في برنامج خاص قريبا، وسيظهر أحد هؤلاء الطيارين على التلفزيون الوطني لكشف تفاصيل العملية.

وكانت وكالة تسنيم قد ذكرت يوم 13 يونيو الحالي أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، وتم أسر إحدى الطيارين وهي امرأة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: إسقاط 22 مسيّرة معادية والتصدي لعشرات المقذوفات
موسكو: الضربات ضد المنشآت النووية السلمية تشكل خطرا حقيقيا لا افتراضيا
ترامب يرفض تقييم المخابرات الأمريكية بشأن عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي
إيران: سنعرض اعترافات طيارين مقاتلات F-35 التي اسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أدلة على توجه إيراني لصناعة سلاح نووي!
استغرق أكثر من ساعة.. انتهاء اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي
السيناتور برني ساندرز: قرار الحرب من صلاحيات الكونغرس وليس ترامب
الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية على إيران تشكل تهديداً غير مقبول للأمن الدولي
الحرس الثوري الإيراني يهدد بقصف القواعد الأمريكية بعد تصريحات ترامب
وكالة مهر الإيرانية: إسقاط طائرة حربية إسرائيلية وجار البحث عن الطيار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك