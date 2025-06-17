الصفحة الدولية

مصدر في قوات الأمن الإيرانية: إسرائيل سترى قريبا ورقة طهران الرابحة التي لم تكن تتوقعها


صرّح مصدر في قوات الأمن الإيرانية لوكالة "نوفوستي" يوم الثلاثاء، بإن القوات المسلحة الإيرانية تملك "أوراقا في جعبتها" من شأنها أن تفاجئ إسرائيل، حيث ذكر المصدر: "نواصل توجيه ضربات موجعة للعدو، وفقا لتقديرات القيادة العسكرية.. في مثل هذه المرحلة يجب ضبط المشاعر لتحقيق الأهداف المرسومة".

وأضاف: "ما زال لدينا الكثير من الأوراق الرابحة وسيرى العدو قريبا ما لم يتوقعه".

وكانت إسرائيل قد شنت عملية ضد إيران متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه وصل إلى نقطة اللاعودة، إذ كانت أهداف القصف الجوي والغارات المنشآت النووية، والجنرالات، وعلماء الفيزياء النووية البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ أرض - أرض.

فيما ردت إيران التي تنفي وجود أي مكون عسكري في مشروعها النووي، بإطلاق وابل من الصواريخ وطائرات بدون طيار هجومية.

وتقول طهران إن أهداف الضربات هي منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية.

في ذات الوقت، يتزايد عدد الضربات على المباني السكنية والإصابات بين المدنيين من كلا الجانبين، حيث صرّح جيش الاحتلال إن أكثر من 20 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية.

بالمقابل، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن أكثر من 220 شخصا إستشهدوا في البلاد وأصيب ما لا يقل عن 1800 آخرين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط قد لا ينعم بالسلام أبدا بسبب "جرائم" إسرائيل
الخارجية الروسية: إجراءات إسرائيل ضد إيران غير قانونية وتنذر بكارثة نووية
مصدر في قوات الأمن الإيرانية: إسرائيل سترى قريبا ورقة طهران الرابحة التي لم تكن تتوقعها
اللواء موسوي: غادروا حيفا وتل أبيب فوراً
الجيش الإيراني: الدفاع الجوي دمر 28 هدفا معاديا خلال الـ24 ساعة الماضية
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية : السيد الخامنئي لم يعلن حالة الحرب رسمياً حتى الآن
الحرس الثوري: مقتل ضباط استخبارات إسرائيليين في هجوم صاروخي على شمال تل أبيب
إسقاط مسيرة مجهولة في مدينة ملاير في محافظة لرستان غربي إيران
عراقجي: نحذر من مؤامرة الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الحرب
الصين تعلق على تغريدة ترامب بشأن إخلاء طهران: \"صب للزيت على النار\"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك