مصدر في قوات الأمن الإيرانية: إسرائيل سترى قريبا ورقة طهران الرابحة التي لم تكن تتوقعها

صرّح مصدر في قوات الأمن الإيرانية لوكالة "نوفوستي" يوم الثلاثاء، بإن القوات المسلحة الإيرانية تملك "أوراقا في جعبتها" من شأنها أن تفاجئ إسرائيل، حيث ذكر المصدر: "نواصل توجيه ضربات موجعة للعدو، وفقا لتقديرات القيادة العسكرية.. في مثل هذه المرحلة يجب ضبط المشاعر لتحقيق الأهداف المرسومة".

وأضاف: "ما زال لدينا الكثير من الأوراق الرابحة وسيرى العدو قريبا ما لم يتوقعه".

وكانت إسرائيل قد شنت عملية ضد إيران متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه وصل إلى نقطة اللاعودة، إذ كانت أهداف القصف الجوي والغارات المنشآت النووية، والجنرالات، وعلماء الفيزياء النووية البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ أرض - أرض.

فيما ردت إيران التي تنفي وجود أي مكون عسكري في مشروعها النووي، بإطلاق وابل من الصواريخ وطائرات بدون طيار هجومية.

وتقول طهران إن أهداف الضربات هي منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية.

في ذات الوقت، يتزايد عدد الضربات على المباني السكنية والإصابات بين المدنيين من كلا الجانبين، حيث صرّح جيش الاحتلال إن أكثر من 20 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية.

بالمقابل، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن أكثر من 220 شخصا إستشهدوا في البلاد وأصيب ما لا يقل عن 1800 آخرين.