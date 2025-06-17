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اللواء موسوي: غادروا حيفا وتل أبيب فوراً


وجه رئيس هيئة الأركان الإيرانية، مساء يوم الثلاثاء، تحذيرا للإسرائيليين في تل أبيب وحيفا.

وطالب رئيس هيئة الأركان في تحذيره الإسرائيليين بالمغادرة فورا للحفاظ على أرواحهم.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إيران أطلقت حوالي 400 صاروخ ومئات المسيرات على إسرائيل منذ يوم الجمعة 13 يونيو 2025.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عشرات الصواريخ الإيرانية وأكثر من ثلث قاذفات صواريخ سطح سطح.

وأقر مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأنه قد تكون هناك عوامل أخرى غير محددة لها دور، لكن انخفاض الهجمات الإيرانية ربما جاء نتيجة للعمليات الإسرائيلية.

وأفاد مسؤولون عسكريون بأن إسرائيل تواصل ضرباتها على أهداف في إيران.

وتركزت الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية، ومواقع عسكرية من بينها الدفاعات الجوية الإيرانية.

واستهدفت الضربات الأولى مواقع نووية بارزة وقادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين في إيران.

ورد الحرس الثوري الإيراني بشن هجمات على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات.

ووفقا لتقديرات إسرائيلية قتل 20 شخصا وأصيب نحو 390 فضلا عن وقوع دمار هائل في المدن التي ضربت خاصة تل ابيب فيما أفادت بيانات إيرانية باستشهاد أكثر من 220 شخصا 

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد عسكري مستمر بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس على التوالي، حيث تبادل الطرفان الضربات العسكرية.

وشنت إسرائيل فجر الجمعة الماضي هجوما واسع النطاق على إيران، طال أهدافا عسكرية ونووية في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، وأودت بحياة قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين، فيما ردت طهران بهجمات صاروخية على إسرائيل أطلقت عليها عملية "الوعد الصادق 3".

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