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المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية : السيد الخامنئي لم يعلن حالة الحرب رسمياً حتى الآن


قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، اليوم الثلاثاء (17حزيران 2025)، إن قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لم يعلن حتى الآن حالة الحرب في البلاد بشكل رسمي.

وأوضح جهانغير في تصريح صحفي أنه في حال إعلان حالة الحرب، ستتحول إجراءات المحاكمات والأنظمة القضائية إلى حالة الطوارئ.

وأشار إلى صدور توجيهات لجميع المدعين العامين في أنحاء البلاد بالاستعداد الكامل لتأمين أمن المواطنين، والتعامل بحزم مع الجواسيس والعملاء المرتبطين بالنظام الصهيوني، عبر اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تكون عبرة للآخرين.

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