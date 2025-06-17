الحرس الثوري: مقتل ضباط استخبارات إسرائيليين في هجوم صاروخي على شمال تل أبيب

أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، اليوم الثلاثاء، (17 حزيران 2025)، عن مقتل ضباط استخبارات إسرائيليين في هجوم صاروخي على شمال تل أبيب.

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بتنفيذ الحرس الثوري هجوم صاروخي دقيق و"مؤثر واستراتيجي" استهدف مراكز استخباراتية إسرائيلية حساسة في شمال تل أبيب، وذلك باستخدام صاروخ إيراني جديد عالي الدقة.

وأشارت التقارير الى، أن الهجوم الصاروخي طال مقرات تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) وجهاز الموساد، ما أسفر عن "مقتل عدد كبير من كبار الضباط والقادة" في الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية.

وأكدت، أن "الهجوم حقق أهدافه بدقة عالية، مشيرة إلى أن "الرقابة العسكرية الصارمة" المفروضة من قبل الكيان الصهيوني تمنع نشر أي تفاصيل رسمية حول عدد القتلى أو المصابين، وأن "الكيان يمتنع عن الإقرار بالخسائر البشرية الفادحة" في صفوف أجهزته الأمنية والعسكرية.

وتتواصل الحرب المدمرة بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع، حيث شنت إيران فجر الأحد ضربات بصواريخ بالستية تكتيكية موجهة مستهدفة وسط إسرائيل فيما أعلنت إسرائيل استكمال هجماتها داخل إيران.