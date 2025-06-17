الصفحة الدولية

عراقجي: نحذر من مؤامرة الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الحرب


حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء (17 حزيران 2025)، من مؤامرة الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الحرب وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين.

وقال عراقجي في تصريح صحفي إن الولايات المتحدة مسؤولة عن هذا الوضع وشريكة في الجرائم المرتكبة"، مشيراً الى أن "إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، لكن تركيزها في هذه المرحلة ينصب على مواجهة العدوان بفعالية وحزم"، محذرا، "من مؤامرة الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الحرب وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين".

وأضاف أن "لعدوان الإسرائيلي على إيران في خضم المفاوضات ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية"،مبيناً أن "دفاع إيران المشروع ضد العدوان سيستمر بقوة".

وأكد عراقجي على "أبعاد هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية العامة والمنشآت النووية، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين"، مشدداً على "مسؤولية جميع الدول ومجلس الأمن الدولي في وقف هذا العدوان ومحاسبة إسرائيل على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي".

ووصف عراقجي "الهجوم الإسرائيلي بأنه تهديد مباشر للسلم والأمن العالميين"، ودعا "كافة الحكومات، خاصة في أوروبا، إلى اتخاذ مواقف مسؤولة حيال هذه الانتهاكات".

وكانت قد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُجري مشاورات داخلية جادة لدخول الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، بما يشمل دعمًا مباشرًا لتل أبيب في استهداف منشآت نووية إيرانية.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يدرس خيار تدمير منشأة "فوردو" النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض بالكامل، مشيرة إلى أن هذا الهجوم لا يمكن تنفيذه إلا بواسطة القاذفة الأمريكية الاستراتيجية B-2، والمزودة بقنابل خارقة للتحصينات.

في الوقت ذاته، نقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس ترامب شجع نائبه فانس، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ويتكوف، على فتح قنوات اتصال مع إيران، وعرض عقد اجتماع لبحث إمكانية الوصول إلى تهدئة.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن واشنطن تحاول الموازنة بين الخيار العسكري الدقيق وبين فرصة دبلوماسية أخيرة، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين طهران وتل أبيب، وتحذيرات إيرانية من استهداف أي تدخل أمريكي مباشر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي: نحذر من مؤامرة الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الحرب
الصين تعلق على تغريدة ترامب بشأن إخلاء طهران: \"صب للزيت على النار\"
إيران تُحبط أخطر خلية تجسس للموساد داخل أراضيها
إيطاليا تطالب ترامب بوقف الحرب والعودة لطريق المفاوضات
الصواريخ الإيرانية تستهدف وحدة استخباراتية حساسة في تل أبيب
الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة
ترامب: قد نرسل ويتكوف لمقابلة مسؤولين إيرانيين
ترامب يكشف مغزى تغريدته الأخيرة، فيما يخص إخلاء طهران!
عاجل: قائد القوات البرية الإيرانية: مسيّراتنا نجحت في تدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني
الحرس الثوري: بدأنا موجة جديدة من هجماتنا الصاروخية وكانت أقوى وأشد من قبل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك