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الصين تعلق على تغريدة ترامب بشأن إخلاء طهران: \"صب للزيت على النار\"


علقت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما دعا سكان العاصمة الإيرانية إلى "إخلاء طهران فوراً"، فيما اتهمته بتأجيج الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول تصريح ترامب، إنَّ "تأجيج النيران وصب الزيت وإطلاق التهديدات وزيادة الضغوط لن يساعد في تهدئة الوضع، بل سيصعد الصراع ويوسعه".

وقال ترامب على منصة تروث سوشال الإثنين: "على الجميع إخلاء طهران فوراً".

وأضاف المتحدث الصيني أن "الجانب الصيني يدعو جميع الأطراف المعنية وخصوصاً الدول صاحبة النفوذ خصوصاً على إسرائيل، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ تدابير فورية لنزع فتيل التوتر والحؤول من دون اتساع رقعة النزاع".

وحضت السفارة الصينية في إسرائيل لثلاثاء، مواطنيها على مغادرة البلاد "في أسرع وقت"، بعد تبادل إسرائيل وإيران الضربات العنيفة.

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