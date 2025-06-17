إيران تُحبط أخطر خلية تجسس للموساد داخل أراضيها

اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية عن احباط اخطر خلية تجسس للموساد الاسرائيلي داخل اراضيها

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية انه تم التعرف على عناصر تجسس تابعة للموساد واعتقالهم في البرز وأصفهان

واوضح المتحدث ان أحد المعتقلين اعترف: “أتلقى تدريبات منذ 10 سنوات”. مشيرا الى ان هذا العميل كان يُنتج ويختبر متفجرات داخل ورشة سرية.

واضاف وفي أصفهان: العثور على ورشة لتصنيع طائرات مسيّرة ومواد شديدة الانفجار في منطقة قلعة شور

مؤكدا ان: أذرع الموساد تُقطع بعمليات استباقية.