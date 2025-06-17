إيطاليا تطالب ترامب بوقف الحرب والعودة لطريق المفاوضات

شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على "فرصة إعادة فتح طريق المفاوضات" مع إيران خلال اجتماع ثنائي مع ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، وفق ما ذكر مكتبها في بيان الثلاثاء.

وأكدت أيضاً "ضرورة التوصل في هذه اللحظة" إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه لم يقل إنه يسعى إلى "وقف إطلاق نار مؤقت" مع إيران، بل إلى ما وصفه بـ"نهاية حقيقية للحرب" من خلال تخلّي طهران الكامل عن برنامجها النووي، وفق ما نقله مراسل شبكة "سي.بي.أس نيوز" اليوم الثلاثاء.