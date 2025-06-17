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الصواريخ الإيرانية تستهدف وحدة استخباراتية حساسة في تل أبيب


صرّحت وسائل إعلام إيرانية باستهداف صاروخي دقيق لقاعدة "غيليلوت" العسكرية شمال تل أبيب، والتي تضم مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ"8200"، حيث جاءت هذه الضربات ضمن موجة هجمات إيرانية جديدة شهدتها المنطقة صباح اليوم.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر إعلامية إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب القاعدة المذكورة. كما نشرت الوكالة صورا تظهر لافتة مكتوبا عليها اسم المكان بالعبرية، إلى جانب وجود سيارات إطفاء بالقرب من الموقع، في إشارة إلى تعاملها مع آثار الضربة.

وفي ذات الصدد، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، بما في ذلك تل أبيب وهرتسيليا، بعد تأكيد سقوط عدد من الصواريخ. وأشارت التقارير إلى استهداف موقع حساس دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

بالمقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان صدر صباح اليوم أن الضربات الصاروخية التي نفذتها وحداته الجوفضائية كانت "أكثر قوة وحسمًا من السابقة". وجاء في البيان رقم (6) الخاص بعملية "الوعد الصادق 3": "حققت الابتكارات العسكرية المستخدمة في هذه العملية نتائج دقيقة وفعالة، رام امتلاك العدو لأنظمة دفاع متطورة بدعم أمريكي كامل".

وأضاف البيان: "ستستمر عملياتنا العسكرية الدقيقة والحاسمة ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع حتى تحقيق النصر النهائي".

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عدد الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت تراوح بين 20 و30 صاروخًا.

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