ترامب يكشف مغزى تغريدته الأخيرة، فيما يخص إخلاء طهران!

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن فحوى تغريدته الأخيرة بشأن إخلاء طهران، حيث ذكر ترامب في تصريحات لشبكة "سي بي إس": "نريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع إيران"، لافتًا إلى أنه "عندما دعوت لإخلاء طهران، كنتُ أريد سلامة الناس هناك".

وتابع: "أتوقع ألا تُخفف إسرائيل من هجماتها على إيران"، مبينا أنه "قد نرسل فانس أو ويتكوف للقاء المسؤولين الإيرانيين".

كما أضاف: "لم أقل إنني أسعى لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد دلائل على مساعدة روسيا أو كوريا الشمالية لإيران".