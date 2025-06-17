مساعد في البيت الأبيض: ليس صحيحا أن الولايات المتحدة تهاجم إيران

اكد مسؤول مساعد في البيت الابييض، فجر الثلاثاء، أن التقارير التي تفيد بمههاجمة امريكا لأيران ليست صحيحة، إذ ذكر المسؤول في بيان، أن "التقارير التي تفيد بمههاجمة امريكا لأيران ليست صحيحة"، مشيرا الى أن "القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي".

كما ذكر، النائب الجمهوري توماس ماسي، "سأقدم مشروع قرار يدعمه الحزبان لمنع انخراطنا في الحرب بين إسرائيل وإيران"، مردفاً أن "الدستور ينص على أن تحديد إعلان الحرب من صلاحيات الكونغرس حتى لو كانت الحرب تعنينا".

واوضح أن "الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران ليست حرب الولايات المتحدة".

الى ذلك اكد، السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، انه "قدمت الليلة تشريعا لمنع ترمب من جرنا إلى حرب غير شرعية مع ايران"، موضحاً أن "حرباً أخرى بالشرق الأوسط قد تزهق أرواحا لا تحصى وتهدر تريليونات الدولارات".

فيما قدم ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمنع دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران.

وأكد البنتاغون ، أن "القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي وهذا لم يتغير وسنحمي قواتنا ومصالحنا"، فيما صرح مسؤولون امريكيون، بأن "الولايات المتحدة لن تنضم إلى إسرائيل هجوميا في عمليتها العسكرية"، مضيفاً أنه "غير صحيح أن طائرات أمريكية شاركت في ضربات على إيران".