محاولات في الكونغرس الأمريكي لتقييد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران

قدم السيناتور الأمريكي تيم كين من ولاية فرجينيا مشروع قرار من شأنه تقييد صلاحية الرئيس دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد إيران بشرط موافقة الكونغرس الأمريكي، إذ جاء في بيان على الموقع الرسمي للسيناتور: "لا يريد الشعب الأمريكي إرسال قواته إلى حرب أخرى لا نهاية لها في الشرق الأوسط. يضمن هذا القرار أنه في حال اتخاذ قرار بإرسال جنودنا وضباطنا إلى منطقة نزاع، سنناقش الأمر ونصوت عليه أولا في الكونغرس".

وأكد أن قرارات صلاحيات الحرب هذه تتطلب تصويتا فوريا من مجلس الشيوخ الأمريكي. وهي تُكرس الحق الحصري للكونغرس في إعلان الحرب، وتتطلب موافقته على أي إجراء ضد إيران، إلا في حالات الدفاع عن النفس ضد تهديد وشيك.

وكان الرئيس ترامب قد غادر قمة مجموعة السبع في كندا مبكرا بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وأمر مجلس الأمن القومي بالتوجه إلى غرفة عمليات البيت الأبيض الليلة.