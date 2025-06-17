ماكرون: الأمريكيون عرضوا لقاء مع الإيرانيين والآن سنرى ما سيحدث

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكيون عرضوا لقاء مع الإيرانيين والآن سنرى ما سيحدث.

وقال ماكرون في حديث صحفي إنه "نريد وقفا لإطلاق النار ويجب العودة للتفاوض بشأن برنامج #إيران النووي"، مشيرا الى انه "يجب الحفاظ على أرواح المدنيين في إيران وإسرائيل".

وتابع، أن "ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران"، مؤكداً أن "الشركاء الأوروبيون مستعدون للمشاركة في مفاوضات نووية جادة مع إيران في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

واردف، أن "الأمريكيون عرضوا لقاء مع الإيرانيين والآن سنرى ما سيحدث".