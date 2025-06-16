مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير

أعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الاثنين (16 حزيران 2025)، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 11 شخصاً وإصابة 187 آخرين جراء الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، التي استهدفت عدة مواقع داخل إسرائيل.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن حجم الدمار الذي خلفه الهجوم الإيراني الأخير هائل في تل أبيب الكبرى. كما قالت صحيفة هآرتس إن بعض الهجمات الإيرانية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية إضافة إلى بنى تحتية في المدن.

وتأتي هذه الضربة ضمن التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل، في ظل توتر متزايد تشهده المنطقة منذ أسابيع، فيما تتكتم السلطات الإسرائيلية عن المواقع الحساسة التي تم استهدافها في الهجوم.