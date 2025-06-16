السلطات الإيرانية تضبط 60 شخصاً متهمين بدعم إسرائيل في أصفهان

أعلنت شرطة الجرائم الإلكترونية في محافظة أصفهان، اليوم الاثنين (16 حزيران 2025)، عن تحديد هوية 60 شخصاً اتُّهموا بنشر شائعات ومحتوى داعم لإسرائيل عقب العملية الإرهابية الأخيرة التي نُسبت إلى هذا الكيان في أصفهان.

وقال رئيس شرطة "فتا" من المحافظة في تصريح إن "هذه الخطوة جاءت عبر إجراءات استخبارية دقيقة ورصد مستمر للفضاء الافتراضي من قِبل خبراء الشرطة الإلكترونية".

وأضاف أن "الموقوفين سعوا من خلال منشوراتهم إلى الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع عبر بث الشائعات ودعم الكيان الصهيوني الغاصب".

وأشار المسؤول الأمني إلى أن "ملفات قضائية فُتحت بحق هؤلاء الأفراد"، مؤكدا أن "أي محتوى داعم للكيان الصهيوني على الإنترنت يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي نشاط إلكتروني من شأنه تقويض الجبهة الداخلية أو دعم خصوم ومعارضي النظام".

ويأتي هذا بعد أيام من تصاعد الهجمات الأمنية والاستخباراتية التي استهدفت منشآت في الداخل الإيراني، ونُسبت إلى إسرائيل، ما يراه مراقبون رسالة ردع مباشرة من قبل طهران لإثبات تشديد قبضتها الأمنية.