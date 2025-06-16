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وكالة تسنيم: استهداف إسرائيلي مباشر لفرق الهلال الأحمر الإيراني أثناء أعمال الإغاثة


أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين (16 حزيران 2025)، باستهداف مقاتلات إسرائيلية لفرق الهلال الأحمر الإيرانية التي تعمل على إغاثة المصابين في العاصمة طهران.

وقالت وكالة "تسنيم" إنه " جرى استهداف إسرائيلي مباشر لفرق الهلال الأحمر الإيراني أثناء أعمال الإغاثة لمصابين من جراء الهجمات الإسرائيلية على مواقع متفرقة في العاصمة طهران.

وتتواصل عمليات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع على التوالي، فيما صعدت تل أبيب هجماتها وقصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العاملين فيه، ولم تتبين حتى الآن حجم الخسائر البشرية.

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وكالة تسنيم: استهداف إسرائيلي مباشر لفرق الهلال الأحمر الإيراني أثناء أعمال الإغاثة
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