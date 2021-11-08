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بعد تلقيه تهديدا بالقتل.. فرنسي يشنق نفسه امام مركز شرطة


اقدم رجل عمره 32 عاما، اليوم الاثنين، على شنق نفسه أمام مركز شرطة "لا كورنيوف" في ضواحي باريس.

وقال مكتب المدعي العام لمدينة بوبيغني في ضواحي باريس، إن "رجلا يبلغ من العمر 32 عاما شنق نفسه أمام مركز شرطة "لا كورنيوف" بعد وقت قصير من تقديمه شكوى بتعرضه للتهديد بالقتل".

وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "فرانس برس"، إنه "شنق نفسه بحبل علقه على أحد أعمدة العلم المنصوبة عند مركز الشرطة".

وأضاف ، أنه "توجه مساء امس الأحد إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى حول تلقيه "تهديدات متكررة بالقتل".

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بعد تلقيه تهديدا بالقتل.. فرنسي يشنق نفسه امام مركز شرطة
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