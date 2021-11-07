عبد اللهيان : لا يحق للولايات المتحدة الحديث عن التفاوض والاتفاق في ظل ضغوطها و"إرهابها الاقتصادي" ضد طهران.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أنه لا يحق للولايات المتحدة الحديث عن التفاوض والاتفاق في ظل ضغوطها و"إرهابها الاقتصادي" ضد طهران.

وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، "أمريكا لا يحق لها الحديث عن التفاوض والاتفاق تزامنا مع الاستمرار في انتهاج سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والإرهاب الاقتصادي".

وأعرب عن تطلعه بأن يحمل الطرف الأمريكي والأوروبيون رؤية حقيقية إلى هذه المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل.

وحول مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، أكد استمرار هذا التعاون في إطار الاتفاقات والضوابط.