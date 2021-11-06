"رويترز": الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات

التعليقات

طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ... الموضوع :

امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير

الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ... الموضوع :

امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير

بغداد : شبهك ايها السيد الجليل يزداد يوما بعد يوم بجدك الرضا ع يزجون اسمك في السياسة زجا ً ... الموضوع :

الامام المفدى السيد علي السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

علي اسماعيل مهيدي : هذا واقع وكل انسان حر ونبيل يؤمن بالعبثيه والدمويه والارهاب التي صدرته السعوديه للعالم العربي والاسلامي وحتى ... الموضوع :

السعودية دولة عبثية..!

مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ... الموضوع :

آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...

صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ... الموضوع :

الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة

محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ... الموضوع :

تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن