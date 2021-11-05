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عقار تجريبي يقلل الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 90%.


أعلنت شركة "فايزر" الأميركية، اليوم الجمعة، عن عقار تجريبي يقلل الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 90%.

وذكرت شركة "فايزر"، في ايلول الماضي، اختبار علاجها المحتمل المضاد لكورونا كدواء وقائي يهدف إلى درء الفيروس إذا أصيب به أحد الأشخاص عن قرب.

وأكدت الشركة الأميركية، وقتها أنها ستدرس تأثير الحبوب التي تطورها مضاف إليها جرعة منخفضة من عقار "ريتونافير"، وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية ينتمي إلى عائلة مثبطات البروتياز في الإيدز، وذلك على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ويعيشون في نفس المنزل مع شخص مصاب.

واوضحت الشركة إنها تعتزم تسجيل 2660 شخصا للمشاركة في المرحلة الأخيرة من الدراسة.

ويتوقع الباحثون أن يساعد استخدام "ريتونافير" في إبطاء انهيار العلاج المحتمل حتى يظل نشطا لفترة أطول للمساعدة في مكافحة الفيروس.

إلى ذلك، قال البروفيسور ميكائيل دولستين، الرئيس العلمي التنفيذي في فايزر في بيان من الشركة، "في حال نجاحه، نعتقد أن هذا العلاج يمكن أن يساعد في وقف الفيروس في مرحلة مبكرة، قبل أن تتاح له فرصة التكاثر على نطاق واسع".

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عقار تجريبي يقلل الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 90%.
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