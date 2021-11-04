يخص ملايين الأطفال .. تحذير بشأن لقاحات كورونا

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، رسالة تتعلق بلقاحات فيروس كورونا، أكد فيها أن اللقاحات المضادة للفيروس آمنة على الأطفال، محذرا من التقاعس وضرورة تلقي اللقاح.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: "اجعلوا أطفالكم يحصلون على لقاحات كورونا... إنها آمنة وفعالة وهي أفضل طريقة لنتخلص من الوباء ونتركه خلفنا".

وقال الرئيس الأمريكي إن الموافقة على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما تفتح الباب أمام تطعيم نحو 28 مليون أمريكي، مشيرا إلى أن إدارته جاهزة لإتمام هذه المهمة.

وأضاف: "خلال أسبوع سيكون هناك كميات كافية من لقاحات كورونا في أماكن تطعيم تكفي كل من يحتاج للحصول عليه".