حماس: احباط الحرس الثوري للقرصنة الأميركية يؤكد قوة محور المقاومة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) حازم قاسم، الخميس، أن إحباط عملية القرصنة الأميركية يؤكد من جديد قدرة محور المقاومة على منع تغول قوى الاستعمار على البلاد والعباد.

وقال قاسم في تصريح أوردته “فارس” إن “ايران مارست حقها الطبيعي والقانوني في مواجهة محاولات سرقة مقدراتها”، مبينا أن “السلوك الامريكي يؤكد من جديد ان التواجد الاستعماري للولايات المتحدة ووجود الكيان الصهيوني هو سبب القلاقل والتوتر في المنطقة”.

وفيما يتعلق بالرسالة الموجهة من قبل الحرس الثوري بهذه العملية الناجحة قال حازم قاسم: هذا يؤكد من جديد قدرة محور المقاومة على الفعل والانجاز ومنع تغول قوى الاستعمار على البلاد والعباد .. ويؤكد ضرورة المواجهة الموحدة من كل قوى المقاومة للمحور الصهيوامريكي.

جدير بالذكر انه تم يوم أمس إحباط عملية قرصنة لناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان ونقل شحنتها إلى سفينة أخرى وتوجيهها إلى جهة مجهولة، الا قوات حرس الثورة الإسلامية قامت مباشرة بعملية معاكسة ونفذت عملية إنزال على ناقلة النفط آنفة الذكر والسيطرة عليها وتوجيهها إلى المياه الإقليمية الايرانية .