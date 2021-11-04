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الاتحاد الأوروبي ينوي بحث إنشاء قوة رد سريع مشتركة


أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم بحث إنشاء قوة رد سريع مشتركة، يصل عدد عناصرها إلى 5 آلاف عسكري، بحلول 2025.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع القرار بهذا الصدد ينص على أن قوة الرد السريع ستكون مخصصة "لحل كامل طيف المهام العسكرية لتسوية الأزمات"، بما في ذلك مهام الإغاثة والإجلاء أو لعمليات "إحلال الاستقرار في محيط معاد".

يشار إلى أن نشر تلك القوة لن يتطلب إجماعا من قبل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتقول الوثيقة إن حلف الناتو سيبقى أساسا للدفاع المشترك، لكن "خصوم الاتحاد الأوروبي يجب ألا يشككوا في عزم الاتحاد الأوروبي على الرد على العدوان والأعمال الخبيثة ضد أي واحد من أعضائنا".

وحسب معلومات الوكالة، فإن المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل سيقدم رسميا خطة استراتيجية تركز الاهتمام على قضايا الأمن العالمي والدفاع، يوم 15 نوفمبر خلال اجتماع وزراء خارجية للاتحاد الأوروبي.

 

ومن المخطط للمصادقة على الصيغة النهائية للوثيقة في مارس المقبل.

 

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الاتحاد الأوروبي ينوي بحث إنشاء قوة رد سريع مشتركة
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