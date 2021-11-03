وسائل إعلام: البرهان أجرى سلسلة تحركات جيوسياسية جريئة قبل يوم واحد من انقلاب السودان

قالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أجرى سلسلة تحركات جيوسياسية جريئة قبل يوم واحد من الانقلاب".

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة، فإن "البرهان طمأن جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي إلى السودان، بأنه لا ينوي الاستيلاء على السلطة. ثم استقل طائرة متوجهة إلى مصر لإجراء محادثات سرية لضمان حصول مؤامرته على دعم إقليمي".

وقالت المصادر إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم تطمينات للبرهان خلال الزيارة السرية، وما أن عاد البرهان إلى السودان قادما من مصر حتى بدأ في عملية اعتقال عدد من المسؤولين المدنيين وحل الحكومة".

وكشفت المصادر أنه "قبل الانقلاب زار مدير المخابرات المصرية عباس كامل الخرطوم والتقى البرهان وتفادى لقاء رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، لأن المسؤولين المصريين لم يكونوا مرتاحين لانفتاح حمدوك على سد النهضة. وقال كامل للبرهان "حمدوك يجب أن يرحل".