الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح "كوفاكسين" الهندي المضاد لكورونا

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن منح موافقة طارئة للقاح "كوفاكسين" الذي طورته مجموعة "بهارات بايوتيك" الهندية المضاد لكورونا.

واكدت المنظمة أن "اللقاح يعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، مشيرة إلى أنه "مناسب خصوصا للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه".

واضافت أن "هذا اللقاح الفعال بنسبة 78 في المئة، موصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 18 عاما".

يذكر أن "كوفاكسين" هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.