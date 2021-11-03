الشرطة التركية تبدأ تحقيقا بعد نشر شائعات عن وفاة أردوغان ومكتبه يعلق

بدأت السلطات التركية إجراءات قانونية ضد 30 شخصا بسبب سلسلة من التدوينات على "تويتر" تتحدث عن وفاة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكرت الشرطة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنها فتحت التحقيق معهم بسبب نشرهم منشورات باستخدام هاشتاغ يحتوي على كلمة "أولموش" باللغة التركية، والتي تترجم تقريبا إلى عبارة "يقال إنه ميت".

وأوضح البيان أنه "تم التعرف على ثلاثين شخصا وبدأت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم".

وبينت الشرطة أن المشتبه فيهم الـ30 يواجهون إجراءات قانونية بزعم نشرهم "معلومات مضللة ومحتوى احتياليا"، بالإضافة إلى إهانة أردوغان.

يأتي هذا التطور وسط تكهنات متزايدة بشأن صحة الرئيس البالغ من العمر 67 عاما، والذي بدا في مقطع مصور أخير غير مستقر على قدميه ويعاني صعوبة في المشي.