الحرس الثوري الإيراني يحبط محاولة اميركية لقرصنة النفط في بحر عُمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاربعاء، احباط محاولة اميركية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عُمان.

وبحسب وسائل اعلام ايرانية، فإن فريق المرافقة البحرية للحرس الثوري المتمركز على الناقلة الإيرانية وفي طريقها إلى خليج عدن، قبل دخوله مضيق باب المندب، اشتبك مع القراصنة.

وهذا الهجوم هو ثاني هجوم للقراصنة في الأيام الأخيرة على ناقلات وأسطول تابع للجيش الايراني في خليج عدن. يبدو أن القراصنة، الذين هم من أصل صومالي بشكل عام، يتم استدراجهم من قبل وكالات المخابرات.