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سياسي بحريني : السعودية افتعلت أزمة لبنان للتغطية على فشلها في اليمن


أكد الكاتب والمحلل السياسي البحريني المعارض ابراهيم المدهون، الاثنين، ان السعودية افتعلت الازمة مع لبنان للتغطية على فشلها في اليمن، مشيرا الى ان السعودية تمر بفترة عصيبة مع تقدم الجيش واللجان الشعبية في مارب.

وقال المدهون في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السعودية تريد أن تضرب عصفورين بحجر للتغطية على فشلها”، مبينا أن “الحكومة اللبنانية تشكلت خارج الوصاية السعودية على رغم من أن تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كان قبل استيزاره الوزارة”.

وأشار إلى أن “انتصار اليمنيين في مارب ابغض السعودية كثيرا ولذلك تريد افتعال الازمة مع لبنان للتغطية على فشلها في اليمن”.

وكان اللبناني السابق ناصر قنديل أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، وجود أطراف سياسية مخفية تقف وراء تصعيد قضية وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. 

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