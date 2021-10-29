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روسيا.. إصابات كورونا اليومية تلامس الـ40 ألفا وقفزة غير مسبوقة في الوفيات


سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير قرابة 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع قفزة غير مسبوقة جديدة بأكثر من 1160 حالة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 39849 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 40096 إصابة أمس (ما كان أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة).

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7511 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3452 حالة) ومقاطعة موسكو (2556) ومقاطعة سامارا (1389 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في روسيا قفزة غير مسبوقة لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 1163 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 1159 وفاة أمس الخميس و1123 وفاة الأربعاء و 1105 وفيات الثلاثاء.

وتماثل 30462 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

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