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مقتل الزعيم الجديد لـ"ولاية غرب إفريقيا"


قال الجيش النيجيري اليوم الخميس إنه قتل زعيم "ولاية غرب إفريقيا" التابعة لـ"داعش" في عملية عسكرية وذلك بعد أسبوعين من إعلان مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي.

وتنظيم "ولاية غرب أفريقيا" جماعة منشقة عن جماعة "بوكو حرام" التي تقاتل القوات المسلحة النيجيرية منذ أكثر من 10 سنوات. وانقلبت الجماعتان المتشددتان بعد ذلك على بعضهما.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع، الذي امتد إلى دولتي تشاد والكاميرون المجاورتين، تسبب في مقتل نحو 300 ألف وأجبر الملايين على الاعتماد على المساعدات.

وقال البريغادير برنار أونيوكو المتحدث باسم الجيش في بيان إن القوات النيجيرية شنت العديد من الهجمات البرية والجوية على مواقع يشتبه أنها لمسلحين وقُتل خلالها مالام باكو، الزعيم الجديد للتنظيم المتشدد.

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