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السودان.. مقتل متظاهر واصابة اخرين برصاص الجيش


اعلنت"لجنة أطباء السودان"، اليوم الخميس، عن مقتل متظاهر على الأقل برصاص الجيش وإصابة اثنين بجروح خطيرة في الخرطوم.

وحملت لجنة الأطباء الرافضة لسيطرة الجيش على السلطة "قوات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي" مسؤولية الحادث.

يذكر أن قوات الجنجويد باتت جزءا من قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الاثنين كل المؤسسات الانتقالية في السودان.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى اليوم الخميس، قرارا بالإجماع يطالب بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان.

 

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