مجلس الامن يتبنى قرارا بالاجماع لعودة الحكومة المدنية للسودان

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا بالإجماع يطالب بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان.

وذكرت لوكالة "فرانس برس" ان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بالإجماع يطالب بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان، حيث استولى العسكريون على الحكم مطلع الأسبوع الجاري.

ويطالب القرار السلطات العسكرية السودانية بـ"إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية".

ويحث القرار "جميع أصحاب المصلحة على الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، من أجل التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام".