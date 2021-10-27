الصفحة الدولية

تقرير بريطاني: العالم يواجه سباق تسلح نووي بين ثلاث دول!


اعتبرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أنه لا يمكن تجنب سباق الأسلحة النووية دون "تدخل قوي"، في ظل الاستثمار المتصاعد للصين والولايات المتحدة وروسيا في أنظمة الصواريخ والدفاع الصاروخي.  

وأضافت الصحيفة في تحليل نشرته الأربعاء، أنه "توجد تفسيرات متضاربة للأنباء التي تقول إن الصين اختبرت صاروخا خاصا جديدا طويل المدى، قادرا على حمل رأس نووي".  

وبحسب التحليل الذي كتبته لورا جريجو، زميلة الأمن النووي في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، "قال مسؤولون أمريكيون إن هذا جزء من نظام القصف المداري الجزئي، المعروف باسم FOBS، والذي يمكن أن يدور حول فلك الأرض، ثم ينفصل منه جزء يستطيع استهداف هدف أرضي".  

ولفتت الصحيفة، إلى "رفض وزارة الخارجية الصينية هذا التفسير، ووصفت التجربة بأنها مجرد اختبار لتكنولوجيا فضاء يتم إعادة استخدامها". 

وتابعت: "ربما تكون التفاصيل غامضة، ولكن هناك أشياء قليلة واضحة. الأولى أنه لا يوجد أي شيء من تلك التقنيات جديد، ويجب ألا يكون هناك أي شعور بالمفاجأة أن الصين نجحت في امتلاكها، والثاني أن الترسانة النووية الصينية لا تزال أصغر كثيراً من نظيرتيها الأمريكية والروسية، إلا أن بكين في نفس الوقت تمضي قدماً نحو جعل ترسانتها النووية أكبر وأكثر تقدما".  

ورأت الصحيفة، أن "هناك سباق تسلح نووي قائما بالفعل الآن، في غياب أي جهد جاد بما يكفي لإيقافه".  

وتساءلت حول السبب الذي "يدفع الصين لبناء أنظمة جديدة للأسلحة النووية، وتحديث أسلحتها، بعد عقود من الاحتفاظ بترسانة أسلحة متواضعة الحجم".  

وقالت الصحيفة، إن "أحد الدوافع الأساسية هو أن تبعث برسالة إلى الولايات المتحدة، غير المقتنعة أنها عرضة للانتقام النووي الصيني، أنه رغم الاستثمارات الهائلة في الدفاعات الصاروخية، تم تصميم العديد من التقنيات في الصين، بما في ذلك تلك الوسائل، التي يُعتقد أنها اختبرت هذا الصيف، للتغلب على مثل هذه الدفاعات أو تجاوزها".  

وأردفت: "من حيث الظاهر، تهدف جهود الدفاع الصاروخي الإستراتيجي الأمريكية، إلى الدفاع عن الولايات المتحدة ضد ترسانة كوريا الشمالية الأصغر، والأقل تطورا من الصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى الأسلحة المستقبلية المحتملة في إيران".  

وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم عقود من الجهد وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات لتطوير الدفاعات الأمريكية، فقد أحرزت تقدما محدودا، حيث يمكن للصواريخ الصينية الحالية التغلب بسهولة على مثل هذه الدفاعات".  

واستطردت: "إذا لم يكن هناك تدخل فوري وجاد، فإن هذا سيؤدي إلى تراكم مكلف وخطير للهجوم والدفاع على الصعيد النووي، وسوف يكون هناك سباق تسلح، يبدو أن كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا على استعداد للمشاركة فيه، فكل من هذه الدول تقوم بتحديث ترسانتها بتكلفة كبيرة".  

وختمت الصحيفة: "تعمل روسيا على تطوير عدد من الأنظمة النووية الهجومية الجديدة، والتي تملك أيضاً القدرة على التغلب على الدفاعات الصاروخية أو تجنبها، كما تعمل بريطانيا وفرنسا، اللتان تمتلكان قدرات نووية أصغر بكثير، بتحديث التقنية النووية".  

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير بريطاني: العالم يواجه سباق تسلح نووي بين ثلاث دول!
السودان.. تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار الخرطوم
مسلح يقتحم بنك ويطعن حارسه ويسطو على 100 ألف دولار في الكويت
احباط محاولة تهريب اكثر من 5 ملايين قرص مخدر في السعودية
قائد الجيش السوداني يصدر 6 قرارات جديدة بينها حل النقابات
علماء يكتشفون مصباحاً يقتل الفيروس التاجي الجديد
سفراء السودان في ثلاث دول اوروبية يعلنون الانشقاق عن حكومة الانقلاب
زاخاروفا: نحذر وزيرة الدفاع الألمانية من اختبار قدرات الجيش الروسي
سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن
السودان.. جنود يعتدون بالضرب على المتظاهرين في الخرطوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مقال صياغته سلسة ومؤسف ماورد فيه ...
الموضوع :
وداعاً (كلية الزراعة /جامعة بغداد)
مواطن : والعبادي عنده وجه ويرشح .... ومشتت عنده وجه ويتأمر ..... وامريكا عدها وجه وتتقابح...... والابراهيمي عنده وجه ...
الموضوع :
فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة
رسول حسن نجم : اذا كان المقصود بالحشد هم متطوعي فتوى الجهاد التي اطلقها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف فلم ...
الموضوع :
وجهة نظر..!
رسول حسن نجم : أحسنت ايها الاخ الكريم كيف لايكون كذلك وهو الامتداد الطبيعي للامامه في عصر الغيبه وهو المسدد من ...
الموضوع :
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
قهر : وطبعا لولا العقلية الفذة للقائدلعام للقوات المسلحة لم يحصل الانجاز !!!! عليه ننتظر ٥ سنوات حتى نعرف ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمسؤول عن تفجير الكرادة (صور)
رسول حسن نجم : اود توضيح النقاط التاليه: ١- لو قمنا باستطلاع للرأي لكل شيعي في العراق هل سمع بيان مكتب ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سبب ضعف الاقبال على الانتخابات على الرغم من الطاعة التي يبديها الناس لنصائح المرجعية الرشيدة؟
رسول حسن نجم : احسنت سيدنه فالمرجعيه اليوم والمتمثله بسماحة السيد السيستاني دام ظله هي قطب الرحى وهي الموجه لدفة السفينه ...
الموضوع :
لماذا الخوف من جند المرجعية
رسول حسن نجم : عندما عرض الاختلاف بين التأريخين في مولد نبي الرحمه صلى الله عليه واله امام السيد الخميني قدس ...
الموضوع :
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
فيسبوك