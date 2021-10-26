قائد الجيش السوداني يصدر 6 قرارات جديدة بينها حل النقابات

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، 6 قرارات جديدة من بينها حل النقابات والاتحاد المهنية.

حيث أفاد مكتب البرهان بعقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عقب تلك القرارات دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

من جانب آخر يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مغلقاً بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء، بناء على طلب 6 دول غربية (بريطانيا وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا).