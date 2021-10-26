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سفراء السودان في ثلاث دول اوروبية يعلنون الانشقاق عن حكومة الانقلاب


أعلن سفراء السودان في كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا، اليوم الثلاثاء، عن إدانتهم للانقلاب العسكري وأكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب السوداني ومطالبه.

ونشرت وزارة الاعلام السودانية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، بيانا لسفراء السودان الثلاث "عمر بشير مانيس - سفير السودان لدى فرنسا، عبدالرحيم احمد خليل - سفير السودان لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبى، على بن ابى طالب عبدالرحمن الجندى- سفير السودان لدى سويسرا ومكتب الامم المتحدة بجنيف"، قالوا فيه: "إذ ندين باشد العبارات الانقلاب العسكرى الغاشم على ثورتكم المجيدة، نرحب بالمواقف الدولية القوية وندعو الدول والشعوب المحبة للسلام الى رفض الانقلاب ونعلن انحيازنا التام الى مقاومتكم البطولية التى يتابعها العالم اجمع ونعلن سفارات السودان لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السودانى وثورته".

ويذكر ان المجلس العسكري السوداني استولى على السلطة أمس الاثنين، وسط ضغوط دولية منددة بالخطوة التي أقدم عليها الجيش السوداني، وبحملة الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته بالإضافة إلى شخصيات أخرى مدنية.

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