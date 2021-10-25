السودان.. جنود يعتدون بالضرب على المتظاهرين في الخرطوم

نشر ناشطون ومدونون سودانيون يوم الاثنين صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الجنود وهم يعتدون على المتظاهرين والمارّة في شارع المطار بالعاصمة الخرطوم.

ونشر الناشط السوداني عثمان صالح مقاطع مصورة على "فيسبوك" وثقت الاعتداءات، كما تضمنت صورا لمصابين يفترشون الرصيف.

كما وثقت عدسات الكاميرا اعتداء قوات عسكرية على امرأة كانت بين المتظاهرين.

وفي وقت سابق، أعلن القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وخرج آلاف السودانيين منذ الصباح إلى الشوارع تنديدا بما اعتبروه "انقلابا عسكريا".

وأعلنت لجنة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 80 في إطلاق نار على المتظاهرين في محيط القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم.

ومنذ أسابيع، تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.