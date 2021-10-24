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وسائل إعلام: الخارجية التركية حاولت إقناع أردوغان بعدم ترحيل السفراء الـ10


أفادت وسائل إعلام بأن دبلوماسيين في وزارة الخارجية التركية حاولوا إقناع الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم إعلان سفراء 10 دول أجنبية شخصيات غير مرغوب فيها بتركيا.

ونقلت وكالة ANKA التركية عن مصادر دبلوماسية أن أردوغان أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بإعلان السفراء شخصيات غير مرغوب فيها في 21 أكتوبر، مؤكدة أن مسؤولي الوزارة حاولوا ثني الرئيس عن هذه الخطوة وتفادي هذا السيناريو غير أن مساعيهم باءت بالفشل.

وذكرت الوكالة أن سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا لم يتلقوا بعد إخطارا من وزارة الخارجية التركية بضرورة رحيلهم.

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وسائل إعلام: الخارجية التركية حاولت إقناع أردوغان بعدم ترحيل السفراء الـ10
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