الإفراج عن ثلاث نساء على صلة بـ"داعش" الارهابي في السويد

أعلن مكتب المدعي العام في السويد الإفراج عن ثلاث سيدات تم ترحيلهن إلى السويد بعد احتجازهن في سوريا للاشتباه في ارتكابهن جرائم حرب.

وحسب بيان المكتب، فإن "النيابة قررت الإفراج عن النساء الثلاث اللاتي اعتقلن للاشتباه في ارتكابهن جرائم حرب في سوريا".

وأضاف: "التحقيق الأولي مستمر، لكن لا توجد أسباب لاستمرار توقيفهن".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنهن عشن سابقا في المناطق السورية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الارهابي، وتم ترحيلهن وأطفالهن إلى السويد من معسكرات خصصت لعوائل عناصر التنظيم شمال سوريا، وتم اعتقالهن لدى وصولهن إلى ستوكهولم الخميس الماضي.