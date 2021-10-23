الصفحة الدولية

الجزائر تتهم المغرب بـ"الاستقواء" بإسرائيل


قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم السبت، إن المغرب ذهب بعيدا في ما وصفه "تآمره" على الجزائر واستخدام أفراد جماعات إرهابية وضرب استقرارها من الداخل.

وأضاف لعمامرة بحسب "روسيا اليوم"، أن "المغرب وصل إلى الاستنجاد والاستقواء ب‍إسرائيل ولفتنا إلى أن ما تقدم عليه الرباط خطير وغير مقبول".

وصرح بأن "هناك افتراءات مغربية تجاه السياسة الخارجية الجزائرية بأن الجزائر مصدر قلق للمنطقة في وقت هي عنصر استقرار".

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن "المسؤول عن جعل المنطقة مفتوحة على المجهول هو احتلال المغرب للصحراء الغربية".

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