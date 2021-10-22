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نيويورك.. الشرطة تطوّق موقعا أمام مقر الأمم المتحدة


طوّقت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، موقعا أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إثر تلقيها بلاغا عن طرد مشبوه عثر عليه هناك.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول جانب من الطريق أمام مبنى المنظمة العالمية حيث أوقفت حركة المرور بين الشارعين الـ45 والـ46.

وأكد عنصر في الشرطة لوسائل إعلام أنه "تم وقف حركة السير بسبب حالة طوارئ" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفاد صحفيون من الموقع برصد علبة يرجح أنها كانت تحتوي على أزهار، ما يمكن أن يكون سببا للحادث.

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