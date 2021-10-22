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أردوغان يهدد بطرد سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة


هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بطرد سفراء 10 دول بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ردا على دعوة هذه الدول أنقرة للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا.

وقال أردوغان حسب وسائل إعلام تركية: "أبلغت وزير خارجيتنا بأننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا". وأضاف أردوغان: "هل يعود لكم أن تلقنوا تركيا الدروس؟"، مؤكدا أن القضاء التركي "مستقل".

وفي بيان صدر مساء الاثنين، دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا، الناشط ورجل الأعمال التركي المعتقل منذ أربع سنوات بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب عام 2016.

واستدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء غداة صدور البيان سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من "غير المقبول" مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.

واعتبر السفراء أن "التأخر المستمر في محاكمته يلقي الظلال على احترام الديمقراطية ودولة القانون وشفافية النظام القضائي التركي".

وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وبعدما تمت تبرئته في المرة الأولى في فبراير 2020، وضع كافالا قيد الحجز الاحتياطي بتهمة "دعم" محاولة محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

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