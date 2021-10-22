قتل زعيم تنظيم مرتبط بداعش الارهابي في نيجيريا

اعلنت قوات الأمن النيجيرية، اليوم الجمعة، عن قتل الزعيم الجديد لجماعة مرتبطة بتنظيم "داعش الارهابي" المتهم بقتل المئات في نيجيريا ودول غرب إفريقيا المجاورة.

وقال مستشار الأمن القومي النيجيري، باباغانا مونغونو، لوكالة "رويترز" بأن "القوات قضت على مالام باكو الذي خلف أبو مصعب البرناوي مؤخرا كزعيم لتنظيم "داعش" في ولاية غرب إفريقيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري".

وأضاف أن "الجماعة المرتبطة بتنظيم "داعش" الارهابي تواجه أزمة قيادة كما أن عمليات الجيش النيجيري فرضت الكثير من الضغط عليها وعلى منافستها بوكو حرام".