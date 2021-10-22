بايدن يكشف عن "التهديد الإرهابي الأخطر" على بلاده

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن المتعصبين للبيض يمثلون "أخطر تهديد إرهابي" داخل الولايات المتحدة.

وقال: "الإرهاب المحلي المتعصب للبيض هو أخطر تهديد إرهابي في وطننا. ولهذه الغاية، تقوم إدارتنا بأول جهد شامل على الإطلاق لمكافحة التهديد الذي يمثله الإرهاب المحلي، بما في ذلك حركة (تفوق البيض)".

وأضاف: "نحن نفعل ذلك من خلال اتخاذ إجراءات من أجل الحد من مستوى التطرف على الإنترنت ومحاربة التجنيد بهدف ارتكاب العنف. كما نقوم بتدمير الشبكات التي تحرض على العنف والإرهاب الداخلي... لا يمكننا ولا ينبغي أن نوفر ملجأ للكراهية".

وأصدر بايدن في وقت سابق تعليمات لإدارته بتشديد مكافحة التطرف الداخلي، لإجراء تقييم شامل لمخاطر التطرف الداخلي فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت في الكونغرس الأمريكي في 6 يناير.

من جهته، قال المدعي العام ميريك غارلاند، إن "السلطات الأمريكية قامت بحوالي 650 عملية اعتقال منذ بدء التحقيق في الاضطرابات في مبنى الكابيتول".

واقتحم أنصار الرئيس الجمهوري الأسبق دونالد ترامب في الـ6 من يناير مبنى الكونغرس لمنع الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد في نوفمبر 2020.