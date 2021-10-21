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تراجع نسبة المسيحيين الكاثوليك في أوروبا


أظهرت احصاءات نشرها الفاتيكان استمرار انحسار أعداد أتباع الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، مقابل ازدياد أعدادهم في باقي القارات.

وحتى 31 ديسمبر 2019، بلغ عدد الكاثوليك 1,344,403,000 أي 15,41 مليونا إضافيا عن السنة السابقة، حسب أرقام جمعتها هيئة الإعلام لدى المبشرين الكاثوليك “فيدس”.

وسجلت أوروبا تراجعا بـ292 ألف كاثوليكي لكي تصل إلى إجمالي 285,6 مليون فيما سجلت إفريقيا أكبر ارتفاع (+8,3 مليزن الى 251,5 مليون) تليها الأميركيتان (+5,4 مليون الى 647,2 مليون) وآسيا (+1,9 مليون الى 149,1 مليون) وأوقيانيا (+118,000 الى 10,9 مليون).

وحسب “فيدس” فإن الكاثوليك يشكلون 17,74% من سكان العالم.

أما بالنسبة لعدد الكهنة فقد بلغ 414,336 (+271 مقارنة مع 2018)، لكن هنا أيضا سجلت أوروبا أكبر تراجع (-2608 من إجمالي 168,328) تليها الأميركيتان (-690 الى 121,693) وأوقيانيا (-69 الى 4600).

في المقابل، ارتفع عدد الكهنة في إفريقيا (+1649 إلى 49,461) وآسيا (+1989 إلى 70,254).

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