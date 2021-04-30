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حركات وايماءات غريبة يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مقابلة صحفية


ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز في احدى المقابلات الصحفية وهو يتحدث عن السياسة السعودية تجاه المنطقة وكما تحدث عن الشان السعودي الداخلي , الا ان اللافت في المقابلة الايماءات والحركات التي يقوم بها اثناء المقابلة مما اثار الكثير من التكهنات منها انه مصاب بالصرع او انه مدمن مخدرات وكحول لان اعراضها تشبه الى حد بعيد لحركات بن سعود 

وفي عام 2018 فجرت صحيفة ديلي ميل البريطانية قنبلة من العيار الثقيل بعد كشفها عن السجل الطبي لابن سلمان الذي اكد انه عولج من الصرع في المانيا وهو في سن المراهقة بالاضافة لمعاناته من اضطرابات نفسية 

 

 

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حركات وايماءات غريبة يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مقابلة صحفية
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