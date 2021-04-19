الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله يرسل برقية تعزية للامام الخامنئي بمناسبة رحيل نائب قائد فيلق القدس

‏أرسل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله برقية تعزية إلى سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله الشريف) بمناسبة رحيل نائب قائد قوة القدس العميد السيد محمد حجازي (رحمه الله)، جاء فيها:

‏أتقدم من سماحتكم، باسمي وباسم إخواني وأخواتي في حزب الله، بأحرّ التعازي ومشاعر المواساة لمناسبة رحيل القائد الجهادي الكبير والأخ العزيز والحبيب العميد السيد محمد حجازي (رضوان الله تعالى عليه).

‏لقد أحزننا كثيراً رحيله المفاجئ، وهو في قمة عطائه وجهاده، وفي الزمن الذي يحتاج فيه محور المقاومة إلى وجوده المبارك. ونحن قد عرفناه من خلال حضوره بيننا ومعنا لسنوات طويلة، حيث كان في جوارنا قائداً حكيماً مجاهداً ومهاجراً في سبيل الله، ‏وكان لنا أخاً كبيراً وسنداً قوياً ومضحّياً وفياّ وأسوةً في الأخلاق وصاحب فكر نيّر وتجربة رائدة،

كما كان رفيقاً وصديقاً ومعيناً ومخلصاً للشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني (رضوان الله عليه)، خصوصاً في هذه السنوات الأخيرة الصعبة والمصيرية في حياة شعوبنا ومنطقتنا ومقاومتنا. ‏

وإننا إذ نعزي أيضاً جنودكم المخلصين في قيادة حرس الثورة الإسلامية وفي قوة القدس وعائلته الشريفة، نسأل الله تعالى أن يحفظ وجودكم الشريف إماماً وقائداً للأمة وأملاً عظيماً لكل المظلومين والمستضعفين.

ولفقيدنا الغالي والحبيب الرحمة والرضوان وعلوّ الدرجات.