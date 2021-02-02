سيناتور امريكي : زودنا السعودية والامارات بالاسلحة فقتلت اطفال المدارس ووزعتها على المليشيات المتطرفة

قال السيناتور الامريكي عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي ان الولايات المتحدة الامريكية زودت السعودية والامارات بالاسلحة لتقتل اطفال المدارس ونقلها الى المليشيات المسلحة

واوضح مورفي في تغريدة له على تويتر اننا زودنا السعودية والامارات بالاسلحة لتقتل اطفال المدارس كما وزرعت هذه الاسلحة على المليشيات المتطرفة .

واضاف ان هاتين الدولتين اشعلتا سباق التسلح الخطير في الشرق الاوسط مشيرا الى انه حان الوقت الان الى مراجعة علاقاتنا مع الحلفاء الخليجيين