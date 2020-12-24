صحيفة امريكية : ترامب يبحث مع ضباط امريكان كبار التحرك لاعلان الاحكام العرفية قبل نهاية ولايته

افادت صحيفة نيوزويك الامريكية ان الرئيس الامريكي ترامب بحث مع ضباط امريكيين كبار خطة لاعلان الاحكام العرفية قبل انتهاء ولايته في البيت الابيض

واوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية ان ضباط أميركيين كبار ناقشوا خطة للتحرك في حال إقدام ترامب على إعلان الأحكام العرفية قبل انتهاء فترة تواجده في البيت الأبيض.

يذكر ان المجرم ترامب قد قال لمرات عديدة ان الانتخابات الامريكية الاخيرة قد زورت وانه الفائز بها ولكن جهات حجبت الاوراق التي صوتت لصالحه وانه قد فاز بــــ 75 مليون صوت وقد قدم دعاوى كثيرة في عدد من المدن الامريكية الا ان القضاء الامريكي رفض معظمها

وكان المرشح جو بايدن قد فاز بالانتخابات بفارق اصوات كبير على منافسه ترامب