شاهد.. فيديو يجمع الشهيد القائد قاسم سليماني والعالم النووي الشهيد محسن فخري زاده

نشرت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة، مقطع فيديو وثق لقاء جمع بين قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني، والعالم النووي الشهيد محسن فخري زادة.

واستشهد رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، يوم الجمعة 27 نوفمبر في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

وأشارت إلى أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه".

هذا وتزامن اغتيال زادة مع إعلان إيران اليوم أن القضاء شكل لجنة لملاحقة المتهمين باغتيال قاسم سليماني.